Возможно, обнаружена аргентинская субмарина "Сан-Хуан"

15:00 Источник: НГ-Online

Американская компания Ocean Infinity обнаружила объект длиной 55 метров в зоне поиска исчезнувшей в ноябре 2017 года подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias. Поиск ведет судно Seabed Constructor.

По данным телеканала, в настоящее время специалисты анализируют снимки, полученные при помощи автономных подводных аппаратов. Если имеющихся на данный момент изображений будет недостаточно для определения происхождения объекта, его осмотрят при помощи телеуправляемого подводного аппарата. Правда, не исключено, что обнаруженный объект – «геологическое образование» (максимальная длина субмарины «Сан-Хуан» - 66 метров).

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» утонула 15 ноября прошлого года при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. 1 декабря ВМС Аргентины официально объявили о прекращении спасательной операции, но поисковая операция продолжилась. В ней участвовало и российское океанографическое судно «Янтарь».

Теперь поисками субмарины занимается Ocean Infinity. Примечательно, что деньги по контракту специалисты из США получат только в случае обнаружения останков подлодки.

А.Р.