Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная "серая" зона

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФраскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где "серая" зона больше, чем в других регионах."Серая" зона [в Дагестане] пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны", - заявил он на встрече с главой республики