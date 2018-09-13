Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная "серая" зона
15:32 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где "серая" зона больше, чем в других регионах.
"Серая" зона [в Дагестане] пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны", - заявил он на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.
Новости
- 17:12 13.09.2018
- При перевозке из Курска в Гохран пропал клад с золотыми монетами
- 17:00 13.09.2018
- Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова
- 16:32 13.09.2018
- Госдума одобрила в I чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста
- 16:12 13.09.2018
- Поклонская может остаться без поста в Госдуме в результате слияния двух комиссий
- 16:00 13.09.2018
- Рогозин обсудил с главой НАСА ситуацию с утечкой воздуха на МКС
- 15:12 13.09.2018
- Британский МИД назвал интервью Боширова и Петрова лживым
- 15:00 13.09.2018
- Возможно, обнаружена аргентинская субмарина "Сан-Хуан"
- 14:32 13.09.2018
- В США запретили есть кошек и собак
- 14:12 13.09.2018
- В регионы со вторым туром выборов отправятся кремлевские чиновники - СМИ
- 14:00 13.09.2018
- Грузовик столкнулся с самолетом в аэропорту Челябинска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать