Рогозин обсудил с главой НАСА ситуацию с утечкой воздуха на МКС
16:00 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду обсудил с главой НАСА Джимом Бранденстайном ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) из-за дыры в обшивке корабля "Союз МС-09". Беседа прошла по инициативе российской стороны, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе госкорпорации.
По данным пресс-службы, первая телеконференция между главами космических отраслей двух стран прошла "по предложению Роскосмоса". Обсуждался ход работ на МКС.
"В частности, в ходе беседы Дмитрий Рогозин проинформировал американского коллегу о принятом решении создать комиссию под руководством Госкорпорации "Роскосмос" по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного в настоящее время к МКС транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", - сказали в Роскосмосе. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха.
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