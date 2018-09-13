Рогозин обсудил с главой НАСА ситуацию с утечкой воздуха на МКС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмосав среду обсудил с главой НАСАситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) из-за дыры в обшивке корабля "Союз МС-09". Беседа прошла по инициативе российской стороны, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе госкорпорации.По данным пресс-службы, первая телеконференция между главами космических отраслей двух стран прошла "по предложению Роскосмоса". Обсуждался ход работ на МКС."В частности, в ходе беседы Дмитрий Рогозин проинформировал американского коллегу о принятом решении создать комиссию под руководством Госкорпорации "Роскосмос" по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного в настоящее время к МКС транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", - сказали в Роскосмосе. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха.