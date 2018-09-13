0
0
141
Новости

Рогозин обсудил с главой НАСА ситуацию с утечкой воздуха на МКС

Добавить в избранное

16:00 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду обсудил с главой НАСА Джимом Бранденстайном ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) из-за дыры в обшивке корабля "Союз МС-09". Беседа прошла по инициативе российской стороны, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе госкорпорации.

По данным пресс-службы, первая телеконференция между главами космических отраслей двух стран прошла "по предложению Роскосмоса". Обсуждался ход работ на МКС.

"В частности, в ходе беседы Дмитрий Рогозин проинформировал американского коллегу о принятом решении создать комиссию под руководством Госкорпорации "Роскосмос" по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного в настоящее время к МКС транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", - сказали в Роскосмосе. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 13.09.2018
При перевозке из Курска в Гохран пропал клад с золотыми монетами
0
11
17:00 13.09.2018
Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова
0
39
16:32 13.09.2018
Госдума одобрила в I чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста
0
85
16:12 13.09.2018
Поклонская может остаться без поста в Госдуме в результате слияния двух комиссий
0
110
15:32 13.09.2018
Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная "серая" зона
0
172
15:12 13.09.2018
Британский МИД назвал интервью Боширова и Петрова лживым
0
248
15:00 13.09.2018
Возможно, обнаружена аргентинская субмарина "Сан-Хуан"
0
317
14:32 13.09.2018
В США запретили есть кошек и собак
0
218
14:12 13.09.2018
В регионы со вторым туром выборов отправятся кремлевские чиновники - СМИ
0
260
14:00 13.09.2018
Грузовик столкнулся с самолетом в аэропорту Челябинска
0
236

Возврат к списку