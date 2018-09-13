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Госдума одобрила в I чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста

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16:32 13.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается всего несколько лет. Об этом рассказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве наказания законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

Это может ударить прежде всего по обычным работникам. Об этом ранее сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что необходимо очень внимательно прорабатывать любые меры, чтобы они не имели негативного влияния на ситуацию в целом.  Эхо Москвы

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