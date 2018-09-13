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Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова

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17:00 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ британского МИД на интервью телеканалу RT Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает по делу Скрипалей, демонстрирует проблемы в британском правительстве под управлением Терезы Мэй. Об этом написала в четверг на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Форин оффис назвал интервью "лживым и искажающим информацию ответом". Это говорят те же люди в Форин оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй", - считает дипломат.
 

ВИДЕО интервью Петрова и Боширова.

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