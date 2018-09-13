Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ британского МИД на интервью телеканалу RT, которых Лондон подозревает по делу Скрипалей, демонстрирует проблемы в британском правительстве под управлением. Об этом написала в четверг на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ"Форин оффис назвал интервью "лживым и искажающим информацию ответом". Это говорят те же люди в Форин оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй", - считает дипломат.

ВИДЕО интервью Петрова и Боширова.