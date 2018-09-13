При перевозке из Курска в Гохран пропал клад с золотыми монетами
17:12 13.09.2018
Золотые червонцы николаевской эпохи таинственным образом исчезли после того, как нашедший сдал их органам полиции. Похититель оказался с чувством юмора – в опечатанной коробке сотрудники Гохрана нашли три тяжелых гаечных ключа и большой канцелярский степлер. Было возбуждено уголовное дело, поиском похитителя занимаются следственные органы Курска. Старинный клад житель Курска нашел в своем доме, вскрывая деревянные полы – в бутылке насчиталось 260 золотых монет.
Как сообщили в Следственном управлении по Курской области, монеты были изъяты и помещены в комнату хранения вещдоков в отдел полиции №1. Далее по решению суда клад отправили в Гохран в Москву, сотрудники которого, вскрыв коробку, обнаружили пропажу. Кто и когда украл монеты, сейчас пытаются выяснить следователи. sm-news.ru
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