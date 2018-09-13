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США против российского газопровода, но за сотрудничество в области ядерной энергетики

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18:30 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступают против строительства российского газопровода "Северный поток - 2", так как считают, что проект увеличивает уязвимость европейского рынка, заявил министр энергетики США Рик Перри перед началом двусторонней встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Мы выступаем против "Северного потока - 2", который будет означать две трети импорта [для Европы], создавая уязвимость, если что то пойдет не так", - сказал Перри.

При этом он выразил уверенность, что США и Россия "смогут найти приемлемые решения и будут и дальше прилагать совместные усилия, чтобы сделать этот мир лучше". "Как ведущие производители энергоресурсов мы можем сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков", - добавил американский министр.

Он подчеркнул, что США призывают Россию занимать позицию ответственного производителя и не допускать использования энергоресурсов для влияния на рынки: "Мы призываем Россию занимать ответственную позицию, чтобы она вела себя как ответственный поставщик, обеспечивая прозрачность на рынке, и не допускала того, чтобы наличие таких энергоресурсов влияло на них".

По словам Перри, США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области ядерной энергетики, чтобы обеспечить ее использование в мирных целях.

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