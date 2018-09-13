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В тройку самых безопасных городов РФ вошли Грозный, Анапа и Геленджик

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19:30 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грозный, Анапа и Геленджик возглавили рейтинг самых безопасных городов России по версии аналитического центра портала по поиску недвижимости Domofond.ru, сообщила пресс-служба ресурса. Выводы сделаны на основании опроса более 60 тысяч респондентов по всей стране. Москва в рейтинге безопасности замыкает четвертый десяток.

"Самым безопасным среди российских городов стал Грозный, а наименее защищенными чувствуют себя жители Новочеркасска Ростовской области. Каждый пятый россиянин чувствует себя в полной безопасности, а в среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,7 балла", - отмечается в сообщении. При этом Грозный удерживает первое место еще с прошлогоднего рейтинга: жители поставили 9,4 балла из 10 возможных. Как следует из таблицы, состоящей из 150 позиций, в десятку лидеров вошли также Нижневартовск, Сургут, Нальчик, Северодвинск, Сочи, Саранск, Мурманск.

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