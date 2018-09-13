Путина с нетерпением ждут в Индии
20:30 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия ожидает, что президент РФ Владимир Путин приедет с визитом в эту страну 4 октября. С таким заявлением выступила в четверг индийский министр иностранных дел Сушма Сварадж перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы с нетерпением ждем визита в Индию президента РФ Владимира Путина, который состоится 4 октября, - отметила она. - Надеемся, что этот визит послужит дальнейшему укреплению наших отношений".
"Мы отмечаем новые направления, где мы можем работать, это укрепляет сотрудничество", - сказала министр. "Никто не сможет это сотрудничество ни уничтожить, ни уменьшить. Это наше свободное решение", - подчеркнула Сварадж.
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