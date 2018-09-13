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Уровень госдолга в развитых странах достиг максимума - глава МВФ

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21:30 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительные проблемы с суверенным долгом в мире испытывают 40% стран с низкими доходами, а уровень госдолга в развитых странах в настоящее время достиг максимума со времен Второй мировой войны. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в Вашингтоне на конференции, посвященной проблемам госдолга.

"Уменьшение степени уязвимости перед госдолгом является важнейшей задачей. По нашим оценкам, 40% стран с низким уровнем доходов уже сталкиваются со значительными проблемами госдолга. Ключевой задачей является предотвращение "долговых сюрпризов", которые могут быть обусловлены неэффективным управлением, внебалансовыми заимствованиями и слабой системой регистрации и информирования о долговых обязательствах", - подчеркнула Лагард в своей вступительной речи.

Она указала на необходимость "создания более благоприятных перспектив для беднейших стран мира". "Речь идет о благосостоянии 59 стран, которые составляют 20% населения мира", - подчеркнула глава фонда. По оценкам МВФ, в настоящее время "средний уровень задолженности среди стран с низкими доходами увеличился с 33% ВВП в 2013 году до 47%".

"В странах с развитой экономикой госдолг находится на уровне, который не наблюдался со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран - на уровне, который последний раз наблюдался в течение долгового кризиса 1980-х годов. И если эти тенденции продолжатся, многие страны с низкими доходами столкнутся с непосильным долговым бременем", - указала Лагард.

Ранее МВФ сообщил, что в 2016 году показатель задолженности всех стран мира "достиг очередного рекордно высокого уровня - 164 трлн долларов или 22% [мирового] ВВП".

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