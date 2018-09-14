США анонсировали жесткие санкции в отношении РФ из-за дела Скрипалей

09:05 Источник: Эхо Москвы

США анонсировали новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей. Это уже вторая волна ограничительных мер, начиная с августа. Санкции будут чрезвычайно жёсткими, предупредила на слушаниях в Палате представителей помощник госсекретаря США. Она заявила, что Россия не разрешила международным инспекторам проверить наличие на территории страны химического оружия. И не предоставила Вашингтону гарантий того что не будет в дальнейшем его применять. Если их США так и не получат, уже в ноябре введут новые санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения, приводит слова Сингх агентство Bloomberg.

Санкции по её словам могут затронуть российский банковский сектор и структуры оборонной промышленности. СМИ ранее сообщали, что новый пакет санкций может включать в себя запрет на полёты «Аэрофлота» в США и фактическое прекращение экспорта и импорта между странами. Американские санкции, введённые в конце августа, предусматривают запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США. США также допускают возможность новых санкций против энергетического сектора России, в том числе проекта «Северный поток-2». Об этом заявил министр энергетики страны Рик Перри. Эхо Москвы