0
0
95
Новости

Поклонская высказалась по поводу упразднения возглавляемой ею комиссии Госдумы

Добавить в избранное

09:20 14.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») прокомментировала упразднение возглавляемой ею комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутат заявила, что не увидела в принятом Госдумой решении «ничего неожиданного».

«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить»,— написала госпожа Поклонская на странице во «ВКонтакте».

Напомним, Наталья Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, а до этого критически отзывалась о нем.  Коммерсантъ 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 14.09.2018
Израиль проведет "Евровидение" в Тель-Авиве
0
67
09:05 14.09.2018
США анонсировали жесткие санкции в отношении РФ из-за дела Скрипалей
0
123
09:00 14.09.2018
В обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружены новые следы работы дрелью - источник
0
130
21:30 13.09.2018
Уровень госдолга в развитых странах достиг максимума - глава МВФ
0
642
20:30 13.09.2018
Путина с нетерпением ждут в Индии
0
705
19:30 13.09.2018
В тройку самых безопасных городов РФ вошли Грозный, Анапа и Геленджик
0
697
18:30 13.09.2018
США против российского газопровода, но за сотрудничество в области ядерной энергетики
0
831
17:40 13.09.2018
Кабмин непризнанного Косова принял решение создать полноценную армию - ТВ
0
728
17:12 13.09.2018
При перевозке из Курска в Гохран пропал клад с золотыми монетами
0
873
17:00 13.09.2018
Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова
0
833

Возврат к списку