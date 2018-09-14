Поклонская высказалась по поводу упразднения возглавляемой ею комиссии Госдумы
09:20 14.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») прокомментировала упразднение возглавляемой ею комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутат заявила, что не увидела в принятом Госдумой решении «ничего неожиданного».
«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить»,— написала госпожа Поклонская на странице во «ВКонтакте».
Напомним, Наталья Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, а до этого критически отзывалась о нем. Коммерсантъ
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