Апелляционный суд Швеции разрешил арест активов "Газпрома"
10:05 14.09.2018 Источник: Lenta.ru
Апелляционный суд Швеции отменил приостановку взыскания активов «Газпрома» по спору с «Нафтогаз Украина». Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, суд отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома».
Как сообщает РИА «Новости», коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил эту информацию. По его словам, суд Швеции принял решение по спору с «Газпромом» в пользу Украины. Ранее Витренко заявил, что пеня по выплатам «Газпрома» в рамках судебного разбирательства с «Нафтогазом Украины» достигла $100 млн. Газета.Ru
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