США затягивают процесс выдачи виз российским дипломатам - Антонов
10:32 14.09.2018 Источник: Известия
Американская сторона затягивает процесс выдачи виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из США коллег. Об этом журналистам рассказал посол РФ Анатолий Антонов.
«Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо. Их визовые запросы надолго «подвисают» в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз», — заявил он.
Антонов подчеркнул, что Москва предлагала Госдепартаменту несколько вариантов решения визовой проблемы, однако они остались без ответа.
По словам дипломата, российская дипмиссия при выдаче виз американцем руководствуется принципом взаимности.
«Ясно одно: возвращение к нормальности в визовой работе зависит от американской готовности вести с нами равноправный, обоюдовыгодный диалог», — отметил Антонов. Известия
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