0
0
114
Новости

В Израиле нашли следы пива, которому около 13 тысяч лет

Добавить в избранное

12:05 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы

В Израиле нашли следы древнейшего пива, которому около 13 тысяч лет. В пещере Ракефет обнаружены остатки ферментированных зерен пшеницы, из которых готовили солод. Ранее считалось, что первыми пиво начали варить в Египте, Месопотамии и Китае и произошло это около 5-6 тысяч лет назад.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 14.09.2018
В Нидерландах задержали двух российских шпионов - СМИ
0
0
12:32 14.09.2018
Назван самый популярный авиамаршрут в мире
0
74
12:20 14.09.2018
Трамп заявил, что демократы сильно завысили число жертв ураганов в Пуэрто-Рико
0
85
12:00 14.09.2018
В США проверят безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
0
111
11:32 14.09.2018
В РФ построят три новых атомных ледокола
0
146
11:20 14.09.2018
В США прошла церемония вручения Шнобелевских премий
0
152
11:05 14.09.2018
В Петербурге планируют ввести туристический сбор с 2020 года
0
195
11:00 14.09.2018
В отсутствии поставок воды с Украины в Крым виновата Россия - Климкин
0
219
10:32 14.09.2018
США затягивают процесс выдачи виз российским дипломатам - Антонов
0
224
10:20 14.09.2018
Россия провела пуски "ракет-невидимок" на учениях "Восток-2018"
0
213

Возврат к списку