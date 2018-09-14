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Трамп заявил, что демократы сильно завысили число жертв ураганов в Пуэрто-Рико

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12:20 14.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Президент Трамп подверг сомнению количество жертв двух ураганов, которые год назад пронеслись над островом Пуэрто-Рико, находящимся под управлением США.

Он написал в "Твиттере", что цифра в три тысячи погибших - это намного больше, чем было на самом деле.

"Когда я уехал с острова после урагана, там было от 6 до 18 погибших. И эта цифра не увеличилась даже по прошествии времени. Затем, спустя длительное время, они стали заявлять о гораздо большем числе, например, трех тысячах", - заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, это все - выдумки демократов, которые хотят, чтобы президент выглядел как можно хуже даже несмотря на то, что успешно собрал миллиарды долларов, чтобы помочь восстановить Пуэрто-Рико.  Русская служба Би-би-си

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