Трамп заявил, что демократы сильно завысили число жертв ураганов в Пуэрто-Рико
12:20 14.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Президент Трамп подверг сомнению количество жертв двух ураганов, которые год назад пронеслись над островом Пуэрто-Рико, находящимся под управлением США.
Он написал в "Твиттере", что цифра в три тысячи погибших - это намного больше, чем было на самом деле.
"Когда я уехал с острова после урагана, там было от 6 до 18 погибших. И эта цифра не увеличилась даже по прошествии времени. Затем, спустя длительное время, они стали заявлять о гораздо большем числе, например, трех тысячах", - заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, это все - выдумки демократов, которые хотят, чтобы президент выглядел как можно хуже даже несмотря на то, что успешно собрал миллиарды долларов, чтобы помочь восстановить Пуэрто-Рико. Русская служба Би-би-си
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