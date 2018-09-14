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Новости

Назван самый популярный авиамаршрут в мире

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12:32 14.09.2018 Источник: REGNUM

Авиарейс в Южной Корее между городами Сеул и Седжу стал самым популярным авиамаршрутом за прошедший год по версии онлайн-сервиса Routes, который составил рейтинг самых популярных авианаправлений.

По данным сервиса, по маршруту Сеул — Чеджу за прошедший год летали более 13 млн человек, что ежедневно составляет около 180 авиарейсов.

Второе место в рейтинге занял внутренний авиарейс Австралии Мельбурн — Сидней, «набравший» 9 млн пассажиров за год. На третьем месте оказалась Япония с рейсом Саппоро — Токио. Там пассажиропоток составил около 8,7 млн человек.

При этом во всем рейтинге из ста позиций всего 18 мест заняли международные рейсы, остальные рейсы оказались внутренними.  ИА REGNUM

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