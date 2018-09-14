В Нидерландах задержали двух российских шпионов - СМИ
13:00 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщают о задержании в Нидерландах двух шпионов из России. По данным голландской газеты NRK Handelsblad, это произошло ещё в начале года, однако пресса узнала об этом только сейчас.
Точная дата задержания не уточняется. По словам источников издания, шпионы якобы направлялись в швейцарскую лабораторию, которая находится в городе Шпиц. Лаборатория среди прочего занимается расследованием отравления в Солсбери. Отмечается, что подозреваемых уже отправили на родину. Говорит Москва
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