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Новости

Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара в расчетах

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13:05 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться в расчётах от американской валюты. Как уточняют в банке, он разработал план из четырёх пунктов: прежде всего нужно как можно скорее перейти в расчётах с иностранными государствами на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в Россию. Третьим пунктом Костин называет необходимость перенаправить на российскую площадку размещение еврооблигаций, а четвёртым – лицензирование всех участников фондового рынка.  Эхо Москвы

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