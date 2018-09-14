Экстренное заседание синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия
13:20 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Внеочередное заседание Священного синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия. По официальным данным, он не смог приехать в Россию по состоянию здоровья. При этом был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Онуфрий сообщил о прибытии в Киев иерархов Константинопольского патриархата. Они займутся подготовкой предоставления автокефалии православной церкви на Украине.
Ранее в РПЦ говорили, что это грозит расколом и разрывом отношений с Константинополем.
Это ожидаемое решение, — говорил в интервью «Эху Москвы» глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий. Он отметил, что подобное уже происходило в недавнем прошлом и это мало повлияло на ситуацию. Архиепископ Евстратий также отметил, что РПЦ примет решение порвать связи с Константинопольским патриархатом только после консультации с политическим руководством России.
Новости
- 14:32 14.09.2018
- Поездки представителей Кремля в регионы РФ не связаны с результатами выборов - Песков
- 14:01 14.09.2018
- Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд
- 13:48 14.09.2018
- Банк России повысил ключевую ставку на фоне растущих инфляционных рисков
- 13:32 14.09.2018
- SpaceX выбрала первого космического туриста, который облетит вокруг Луны
- 13:05 14.09.2018
- Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара в расчетах
- 13:00 14.09.2018
- В Нидерландах задержали двух российских шпионов - СМИ
- 12:32 14.09.2018
- Назван самый популярный авиамаршрут в мире
- 12:20 14.09.2018
- Трамп заявил, что демократы сильно завысили число жертв ураганов в Пуэрто-Рико
- 12:05 14.09.2018
- В Израиле нашли следы пива, которому около 13 тысяч лет
- 12:00 14.09.2018
- В США проверят безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать