Более чем в трети российских регионов за 2017 год выросла смертность от рака
15:12 14.09.2018 Источник: РБК
В 30 из 85 регионов России за год выросла смертность от рака, показал мониторинг Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье» (результаты есть у РБК), в ходе которого эксперты проанализировали данные Министерства здравоохранения по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016–2017 годах. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).
При этом в целом по стране смертность от рака снизилась, следует из исследования: снижение составило 2,4% — с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 194,2 на 100 тыс. в 2017 году.
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