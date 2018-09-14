Госдума может смягчить закон о наказании за репосты
16:32 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме планируют смягчить закон о наказании за репосты. Накануне парламент отклонил проект об отмене уголовной ответственности для осуждённых по 282 УК РФ.
«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — пояснил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Инициатор законопроекта депутат Сергей Шаргунов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что в настоящее время работает над новыми поправками. По его словам, речи об отмене статьи 282 не идёт, однако, по его сведениям, всё же планируется смягчить закон:
«Будут вноситься новые поправки. По моим сведениям, будет внесён новый законопроект, который, так или иначе, смягчит эту статью. Сейчас я участвую в серьёзнейшей работе по подготовке этих изменений. Конечно, её не будут отменять. Об этом речи, к сожалению, идти пока не может».
Шаргунов добавил, что изменения в законопроект будут представлены завтра:
«После 15 сентября всё прояснится. 15 сентября – дедлайн, поручение президента подготовить новые предложения».
Законопроект, который исключает уголовное наказание за репосты, внесли в Госдуму депутаты Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Документ предполагал заменить тюремное наказание на штрафы, обязательные работы или административный арест.
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