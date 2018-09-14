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ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году

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17:12 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 г. до $55 млрд с $30 млрд, в 2019 г. показатель составит $27 млрд, в 2020-2021 гг. - около $18 млрд. Об этом заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 г. с $30 до $55 млрд. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо финансового счета по частному сектору заметно снизится - до $27 млрд в 2019 г. и около $18 млрд в 2020-2021 гг.", - сказала она.

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