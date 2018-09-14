Синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации на Украине
18:00 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русская православная церковь предлагает собрать всеправославный собор по ситуации с возможным предоставлением автокефалии раскольническому "Киевскому патриархату" со стороны Константинополя. Об этом сообщил журналистам по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы также обратились в своем заявлении к предстоятелям, главам поместных православных церквей с призывом инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине ", - сказал он.
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