"Калашников" начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году
21:20 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ижевский механический завод" (ИМЗ) (входит в концерн "Калашников") запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ-14) в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.
"Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе", - сказал он.
Гвоздик добавил, что изделие будет освоено и выпускаться по новым технологиям. "Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия", - сказал он.
В марте 2018 года сообщалось, что ИМЗ в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Оружие может быть востребовано Минобороны РФ и другими силовыми структурами.
Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, "Калашников" представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки.
Двустороннее расположение и конфигурация органов управления позволяют использовать пистолет и правой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, и позволяет в сочетании с измененной геометрией патронника стрелять патронами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту.
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