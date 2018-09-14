"Калашников" начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Ижевский механический завод" (ИМЗ) (входит в концерн "Калашников") запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ-14) в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик."Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе", - сказал он.Гвоздик добавил, что изделие будет освоено и выпускаться по новым технологиям. "Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия", - сказал он.В марте 2018 года сообщалось, что ИМЗ в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Оружие может быть востребовано Минобороны РФ и другими силовыми структурами.Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, "Калашников" представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки.Двустороннее расположение и конфигурация органов управления позволяют использовать пистолет и правой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, и позволяет в сочетании с измененной геометрией патронника стрелять патронами, у которых длина гильзы не соответствует стандарту.