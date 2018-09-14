Петров и Боширов действительно сотрудники российских спецслужб — Bellingcat и Инсайдер
22:05 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждают журналистская группа Bellingcat и издание «Инсайдер». Они провели совместное расследование и сделали выводы, основываясь на ряде документов, а также прямых и косвенных свидетельств. Так, например, сведения о Петрове в базе Федеральной миграционной службы засекречены, файл с биографией пуст. Номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются только одной цифрой, причем в базе ФМС, где содержатся сведения о заграничных паспортах рядовых россиян, их документы не фигурируют. Что же касается российских паспортов Боширова и Петрова, они были выданы в отделении, где получают документы привилегированные лица, либо представители силовых органов, — говорится в расследовании. Сегодня опубликована его первая часть. Эхо Москвы
Новости
- 22:00 14.09.2018
- Россия обжалует решение апелляционного суда по долгу Украины на $3 млрд
- 21:20 14.09.2018
- "Калашников" начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году
- 20:40 14.09.2018
- Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА
- 20:00 14.09.2018
- Более половины россиян выступает за запрет на продажу спиртного людям моложе 21 года
- 19:20 14.09.2018
- Около 1 млн проживающих в РФ человек имеют диагноз ВИЧ
- 18:40 14.09.2018
- Порошенко нашел повод "лишний раз помахать ручкой Москве"
- 18:00 14.09.2018
- Синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации на Украине
- 17:40 14.09.2018
- Патриарх Кирилл не будет поминать патриарха Константинопольского за богослужением
- 17:12 14.09.2018
- ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году
- 17:00 14.09.2018
- СКР не обращался к Симоньян за контактами Петрова и Баширова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать