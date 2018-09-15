ЕС не даст Великобритании доступ к единому рынку на особых условиях - Блэр
13:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз никогда не согласится предоставить Великобритании доступ к единому европейскому рынку на особых условиях. Об этом написал бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 гг.) в своей статье, опубликованной в субботу в газете "Таймс".
"Европа никогда не согласится предоставить доступ к единому рынку без соблюдения ее правил <...> поскольку это разрушит основы рынка", - выразил уверенность Блэр, подвергнув критике правительственный план консерваторов по Brexit, который был согласован 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.
По словам экс-премьера, ситуация, в которой у Лондона и Брюсселя при реализации Brexit будет "смутное представление о будущих отношениях, должна быть неприемлемой для Европы и немыслимой для Великобритании". "У [плана] Чекерс много разных минусов, но первостепенная политическая проблема заключается в том, что у него нет общественной поддержки. Он не защищает должным образом британский бизнес и не выполняет то, что сторонники Brexit считают мандатом, полученным в июне 2016 года", - отметил политик.
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее назвал неприемлемыми для Брюсселя основные положения британского правительственного плана в том виде, в котором они представлены, поскольку они не подходят ЕС. Представитель сообщества отверг предложенную британским правительством идею создания новой таможенной модели и зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая должна установить общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.
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