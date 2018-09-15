0
0
149
Новости

ЕС не даст Великобритании доступ к единому рынку на особых условиях - Блэр

Добавить в избранное

13:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз никогда не согласится предоставить Великобритании доступ к единому европейскому рынку на особых условиях. Об этом написал бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 гг.) в своей статье, опубликованной в субботу в газете "Таймс".

"Европа никогда не согласится предоставить доступ к единому рынку без соблюдения ее правил <...> поскольку это разрушит основы рынка", - выразил уверенность Блэр, подвергнув критике правительственный план консерваторов по Brexit, который был согласован 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.

По словам экс-премьера, ситуация, в которой у Лондона и Брюсселя при реализации Brexit будет "смутное представление о будущих отношениях, должна быть неприемлемой для Европы и немыслимой для Великобритании". "У [плана] Чекерс много разных минусов, но первостепенная политическая проблема заключается в том, что у него нет общественной поддержки. Он не защищает должным образом британский бизнес и не выполняет то, что сторонники Brexit считают мандатом, полученным в июне 2016 года", - отметил политик.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее назвал неприемлемыми для Брюсселя основные положения британского правительственного плана в том виде, в котором они представлены, поскольку они не подходят ЕС. Представитель сообщества отверг предложенную британским правительством идею создания новой таможенной модели и зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая должна установить общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:30 15.09.2018
В Латвии прошел марш в защиту русскоязычных школ
0
68
12:30 15.09.2018
Посольство РФ в Швейцарии отреагировало на обвинения в адрес Москвы
0
204
11:30 15.09.2018
Германия планирует за два года увеличить штат контрразведки вдвое
0
230
10:30 15.09.2018
Аэропорт Грозного готовят к реконструкции
0
254
10:00 15.09.2018
Повышение пенсионного возраста увеличит рост ВВП на 0,1 процента
0
302
09:45 15.09.2018
ЦБ планирует вводить более жесткую денежно-кредитную политику
0
378
09:30 15.09.2018
Лондон: Экс-лидера Лейбористской партии подозревают в шпионаже
0
380
22:40 14.09.2018
Аман Тулеев стал ректором кузбасского вуза
0
637
22:05 14.09.2018
Петров и Боширов действительно сотрудники российских спецслужб — Bellingcat и Insider
0
959
22:00 14.09.2018
Россия обжалует решение апелляционного суда по долгу Украины на $3 млрд
0
689

Возврат к списку