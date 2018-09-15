0
0
133
Новости

Главным режиссером театра Вахтангова станет Юрий Бутусов

Добавить в избранное

18:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона, художественный руководитель театра Римас Туминас.

"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера. <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", - сказал Туминас, добавив, что Бутусов готовит к постановке спектакль "Дон Кихот" по Сервантесу.

Директор театра Кирилл Крок уточнил ТАСС, что Бутусов приходит на новую ставку главного режиссера, об уходе Туминаса с поста художественного руководителя речи не идет.

Сам режиссер говорил, что "боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону", но его назначение художественным руководителем "оказалось фиктивным", и у него не было "абсолютно никаких прав".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:30 15.09.2018
Во время визита Путина в Сингапур может быть подписан ряд соглашений
0
28
17:30 15.09.2018
Верховная рада зарегистрировала проект бюджета Украины на 2019 год
0
175
16:30 15.09.2018
РПЦ готова к обсуждению и решению проблем с УПЦ
0
281
15:30 15.09.2018
Проблемы села предлагают решать силами волонтеров
0
249
14:30 15.09.2018
В Латвии прошел марш в защиту русскоязычных школ
0
326
13:30 15.09.2018
ЕС не даст Великобритании доступ к единому рынку на особых условиях - Блэр
0
424
12:30 15.09.2018
Посольство РФ в Швейцарии отреагировало на обвинения в адрес Москвы
0
482
11:30 15.09.2018
Германия планирует за два года увеличить штат контрразведки вдвое
0
427
10:30 15.09.2018
Аэропорт Грозного готовят к реконструкции
0
403
10:00 15.09.2018
Повышение пенсионного возраста увеличит рост ВВП на 0,1 процента
0
453

Возврат к списку