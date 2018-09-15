Главным режиссером театра Вахтангова станет Юрий Бутусов

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона, художественный руководитель театра Римас Туминас.





"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера. <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", - сказал Туминас, добавив, что Бутусов готовит к постановке спектакль "Дон Кихот" по Сервантесу.





Директор театра Кирилл Крок уточнил ТАСС, что Бутусов приходит на новую ставку главного режиссера, об уходе Туминаса с поста художественного руководителя речи не идет.





Сам режиссер говорил, что "боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону", но его назначение художественным руководителем "оказалось фиктивным", и у него не было "абсолютно никаких прав".







