Главным режиссером театра Вахтангова станет Юрий Бутусов
18:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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