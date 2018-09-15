Во время визита Путина в Сингапур может быть подписан ряд соглашений
19:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сингапур и Россия работают над подготовкой серии соглашений, которые планируется подписать во время визита президента РФ Владимира Путина в эту страну в ноябре. Об этом сообщила в субботу журналистам посол Республики Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа.
"В качестве председателя АСЕАН мы проводим саммит ассоциации в ноябре, а также Восточноазиатский саммит - встречу лидеров АСЕАН и стран - партнеров по диалогу, - сказала она. - На это мероприятие мы пригласили президента РФ Владимира Путина. Он дал свое согласие, так что он будет в Сингапуре 13-15 ноября".
"Состоится его государственный визит - важное событие с точки зрения двусторонних отношений, поскольку президент Путин посетит Сингапур впервые, - продолжила дипломат. - Мы ожидаем, что российская делегация будет большой, и обе стороны уже работают над подготовкой к подписанию серии соглашений и меморандумов о взаимопонимании".
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