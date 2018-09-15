СМИ: Главу Пентагона могут уволить за строптивость
20:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп обдумывает целесообразность увольнения после промежуточных выборов в ноябре министра обороны Джеймса Мэттиса и замены его на более сговорчивого военачальника. Об этом сообщила в субботу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на несколько действующих и бывших должностных лиц Белого дома, Конгресса и Пентагона.
Источники издания обратили внимание на то, что в последние шесть недель Мэттис окончательно впал в немилость главы государства, так как очень заботится о состоянии вооруженных сил страны и не хочет, чтобы президент США использовал их во внутриполитической борьбе с недругами. Глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.
По сведениям газеты, Мэттис во время встреч с президентом ведет себя осторожно, избегая демонстрировать открытое несогласие или неповиновение. Но шеф Пентагона при обсуждении важных тем, однако, доказывает свою правоту и стремится удержать главу государства от скоропалительных или потенциально вредных для Соединенных Штатов решений. Такой подход стал надоедать Трампу, который, с точки зрения издания, властолюбив и не терпит постоянных возражений.
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