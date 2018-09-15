ВВС ФРГ не планируют покидать Ближний Восток в ближайшее время

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в субботу не исключила возможность более долгосрочного присутствия германский вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Сначала нам надо дождаться успешного завершения миссии уже развернутых здесь войск. Давайте я скажу так: я не хочу исключать такой возможности", - заявила она в ответ на вопрос о том, есть ли у Берлина необходимость в размещении военной базы на Ближнем Востоке в долгосрочном периоде.

Такой комментарий министр дала во время визита на базу ВВС Иордании, где несут службу около 300 германских военнослужащих.



