ВВС ФРГ не планируют покидать Ближний Восток в ближайшее время
21:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в субботу не исключила возможность более долгосрочного присутствия германский вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Рейтер.
"Сначала нам надо дождаться успешного завершения миссии уже развернутых здесь войск. Давайте я скажу так: я не хочу исключать такой возможности", - заявила она в ответ на вопрос о том, есть ли у Берлина необходимость в размещении военной базы на Ближнем Востоке в долгосрочном периоде.
Такой комментарий министр дала во время визита на базу ВВС Иордании, где несут службу около 300 германских военнослужащих.
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