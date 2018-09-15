СМИ: ООН обвиняет КНДР в нарушение санкций и продажи оружия Сирии
22:30
15.09.2018
Источник:
Информационное агентство России "ТАСС"
Группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения КНДР экономических санкций, в том числе путем продажи вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, где есть зоны вооруженных конфликтов. Такое утверждение изложено в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты "Уолл-стрит джорнэл".
Согласно публикации, специалисты ООН выявили рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировок угля Пхеньяном в КНР. "Эти нарушения понижают эффективность последних по времени санкций ООН, пренебрегая ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году", - приводит издание фрагмент данного документа.
В четверг официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори сообщил ТАСС, что Вашингтон созывает 17 сентября внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. В пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии.
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