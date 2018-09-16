Харуки Мураками отказался от номинации на премию ради написания новой книги
12:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Известный японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что Мураками связался с Новой академией Швеции, которая в конце августа приняла решение вручить альтернативную Нобелевскую премию по литературе, и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Помимо японца в него вошли французская писательница Мариз Конде, известный английский фантаст Нил Гейман и рожденная во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи. Свое решение Мураками объяснил желанием "сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа".
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