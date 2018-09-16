Сочи: Штормовое предупреждение сохраняется, растет риск схода селей
14:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные дожди спровоцировали подъемы уровней воды в реках до 2,9 м, подтопление автодорог и придомовых территорий. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.
"Произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 м, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", - говорится в сообщении.
В городе-курорте продолжаются сильные дожди. "В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06:20 до 07:20 мск выпало 50,8 мм осадков. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне - от 30 до 90 мм осадков", - рассказали в центре.
По прогнозу синоптиков, сильные дожди сохранятся и в понедельник. "Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября", - отмечается в сообщении. В Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках. В предгорьях и в горах возрастает риск схода небольших селей.
Сочи:
Новости
- 15:30 16.09.2018
- Журналисты потребовали от властей Украины публичного отчета
- 13:30 16.09.2018
- Мэй подвергла критике выссказывания экс-главы британского МИД
- 12:30 16.09.2018
- Харуки Мураками отказался от номинации на премию ради написания новой книги
- 11:30 16.09.2018
- США: Ураган "Флоренс" уже унес жизни 13 человек
- 10:15 16.09.2018
- Трамп считает, что его рейтинг зависим от отношений с РФ
- 10:00 16.09.2018
- СМИ: Абэ не поверил в спонтанность предложения Путина о заключении мирного договора
- 09:45 16.09.2018
- В Чехии отмечено снижение потока нелегальных беженцев
- 22:30 15.09.2018
- СМИ: ООН обвиняет КНДР в нарушение санкций и продажи оружия Сирии
- 21:30 15.09.2018
- ВВС ФРГ не планируют покидать Ближний Восток в ближайшее время
- 20:30 15.09.2018
- СМИ: Главу Пентагона могут уволить за строптивость
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать