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Сочи: Штормовое предупреждение сохраняется, растет риск схода селей

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14:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди спровоцировали подъемы уровней воды в реках до 2,9 м, подтопление автодорог и придомовых территорий. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"Произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 м, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", - говорится в сообщении.

В городе-курорте продолжаются сильные дожди. "В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06:20 до 07:20 мск выпало 50,8 мм осадков. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне - от 30 до 90 мм осадков", - рассказали в центре.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди сохранятся и в понедельник. "Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября", - отмечается в сообщении. В Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках. В предгорьях и в горах возрастает риск схода небольших селей.  

Сочи: 

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