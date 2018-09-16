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Новости

Армения опровергает заявление о тайных отношениях с Турцией

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17:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не поддерживает таких отношений с Турцией, о которых не знает общественность республики. Такое заявление в воскресенье в ходе брифинга сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя утверждения турецких СМИ о его разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции. Если у нас будут какие-то звонки, то об этом общественность узнает только от нас", - заявил председатель армянского правительства.

Ранее турецкая газета "Хюрриет" опубликовала новость о том, что президент Турции Тайип Эрдоган позвонил премьеру Армении Николу Пашиняну и попросил вернуть в страну жителя Карсской области 16-летнего Умута Озмена. Последний, по данным турецких СМИ, 24 июля во время перегона скота пересек турецко-армянскую границу и был задержан на территории Армении.

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