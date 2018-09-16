Украина планирует создание военной базы на Азовском море

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина планирует до конца текущего года создать военно-морскую базу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ) в Азовском море. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в "Фейсбуке".

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием".

Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".



