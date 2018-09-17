ВМС Японии направили подводную лодку на учения в Южно-Китайское море

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морские Силы самообороны Японии впервые направили на учения подводную лодку в Южно-Китайское море. Об этом в понедельник сообщила японская газета "Асахи".

По данным источника издания в оборонном ведомстве, решение провести учения с участием подводной лодки в этом "стратегически важном для Японии регионе" вызвано необходимостью держать под контролем передвижение атомных подводных лодок Китая, которые через Южно-Китайское море "могут пройти в воды Тихого океана". Как отмечает газета, японское оборонное ведомство активно сотрудничает с государствами Юго-Восточной Азии, вовлеченными в территориальный спор с КНР в районе Южно-Китайского моря, такими как Вьетнам и Филиппины.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.



