Швейцария потребовала от России прекратить разведывательные операции на ее территории
09:00 17.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Швейцарские власти потребовали от России прекратить незаконные разведывательные операции в их стране. В пятницу местные газеты написали, что еще весной в Гааге по подозрению в шпионаже задержали двух россиян, которых интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей.
"Швейцарское управление иностранных дел призывает Россию немедленно прекратить все незаконные операции на швейцарской земле или в отношении швейцарских объектов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Швейцарии.
Как отметили в заявлении, швейцарский МИД в этом году уже трижды вызывал российского посла, чтобы выразить озабоченность по поводу сообщений о шпионских операциях. Русская служба Би-би-си
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