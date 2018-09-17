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Швейцария потребовала от России прекратить разведывательные операции на ее территории

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09:00 17.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Швейцарские власти потребовали от России прекратить незаконные разведывательные операции в их стране. В пятницу местные газеты написали, что еще весной в Гааге по подозрению в шпионаже задержали двух россиян, которых интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей.

"Швейцарское управление иностранных дел призывает Россию немедленно прекратить все незаконные операции на швейцарской земле или в отношении швейцарских объектов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Как отметили в заявлении, швейцарский МИД в этом году уже трижды вызывал российского посла, чтобы выразить озабоченность по поводу сообщений о шпионских операциях.  Русская служба Би-би-си

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