Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
09:20 17.09.2018 Источник: Вести.Ru
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести на территории страны "сухой закон", пока не будет наведен порядок в алкогольной отрасли.
Милонов предложил радикально пересмотреть механизмы розничной продажи алкогольных напитков и рекламы данной продукции, а также выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей спиртного низкого качества.
По мнению депутата, необходимо принимать меры, чтобы не допустить возможности наживаться на здоровье россиян. Милонов отметил высокий уровень потребления алкоголя в стране, в несколько раз выросший за последние 25 лет. Особое внимание он уделил детскому пьянству, алкоголизации деревенских и сельских массивов. Вести.Ru
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