В США аннулировали визы семье представителя Палестины
10:00 17.09.2018 Источник: REGNUM
Американские визы членов семьи палестинского представителя в Вашингтоне, главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота аннулированы. Об этом дипломат заявил агентству Maan. По словам Зомлота, его жене и детям отменили резидентские визы, банковские счета семьи закрыты. Власти США потребовали, чтобы родственники посла немедленно выехали из страны. При этом вид на жительство у них действовал до 2022 года. Жена и дети Зомлота направились в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Шаги Вашингтона посол назвал местью и продолжением нападок на палестинское руководство, отказавшееся от сделки века — мирного ближневосточного проекта, который готовит Белый дом. Таким образом в Вашингтоне хотят угодить Израилю — участнику американских инициатив, принимаемых в скандальной и последовательной манере, добавил посол.
Как сообщалось ранее, 10 сентября стало известно о возможном закрытии в Вашингтоне дипломатического представительства ООП (Организации освобождения Палестины). В Рамалле обсуждаю возможные ответные меры. ИА REGNUM
Новости
- 10:05 17.09.2018
- Абэ сообщил, когда Япония подпишет мирный договор с Россией
- 09:32 17.09.2018
- Лауреат Нобелевской премии мира выступила против демонизации России
- 09:20 17.09.2018
- Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
- 09:05 17.09.2018
- Корабли НАТО приблизились к берегам Сирии
- 09:00 17.09.2018
- Швейцария потребовала от России прекратить разведывательные операции на ее территории
- 08:45 17.09.2018
- Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку
- 08:40 17.09.2018
- СМИ: Осенью будет подготовлен законопроект об уголовной ответственности за нелегальные кредиты
- 08:20 17.09.2018
- Пара оказавшая в больнице Солсбери не отравлена «Новичком» - полиция графства
- 08:00 17.09.2018
- ВМС Японии направили подводную лодку на учения в Южно-Китайское море
- 07:40 17.09.2018
- Канада заявил о готовности помочь Филиппинам и Китаю, пострадавшим от тайфуна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать