Абэ сообщил, когда Япония подпишет мирный договор с Россией
10:05 17.09.2018 Источник: REGNUM
Мирный договор между Японией и Российской Федерацией может быть подписан только после решения вопроса «спорных территорий». Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.
По его словам, он уже озвучил позицию официального Токио по данному вопросу президенту РФ Владимиру Путину.
«Я озвучил нашу позицию президенту Путину, — сказал Абэ. — Вначале нам (Японии и РФ) необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора».
По его словам, Путин якобы обещал «решить вопрос», который является первоочередным для японской стороны.
Ранее глава РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сделал неожиданное предложение японской стороне: заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий, а уже после решить территориальный спор. ИА REGNUM
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