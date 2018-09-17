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Журнал Time перешел в другие руки второй раз за год

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12:20 17.09.2018 Источник: Газета.Ru

Журнал Time был продан второй раз за год, сообщает The Wall Street Journal.

Покупателем станет сооснователь и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф и его жена Линн. Сумма сделки оценивается в $190 млн. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 30 дней, причем уточняется, что чета Бениофф приобретает издание как частные лица.

Восемь месяцев назад Time был куплен компанией Meredith Corp.

Ранее сообщалось, что журнал Time поместил на обложку президента США Дональда Трампа, который из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме.  Газета.Ru

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