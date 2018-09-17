Митрополит Элладской церкви обвинил патриарха Варфоломея в расколе
12:00 17.09.2018 Источник: РБК
Митрополит Кифирский (остров Китира к югу от Пелопонесса) Серафим Элладской православной церкви назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуацией с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия и ересью. Об этом сообщает агентство Romfea.
Он отметил, что был «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов, которое стало результатом усилий первого «по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», «отделенным от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов». «В таком случае это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея в признании раскольнической самопровозглашенной [Украинской православной] церкви вызывает беспокойство», — заявил митрополит Серафим. РБК
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