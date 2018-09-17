0
0
192
Новости

Митрополит Элладской церкви обвинил патриарха Варфоломея в расколе

Добавить в избранное

12:00 17.09.2018 Источник: РБК

Митрополит Кифирский (остров Китира к югу от Пелопонесса) Серафим Элладской православной церкви назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуацией с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия и ересью. Об этом сообщает агентство Romfea.

Он отметил, что был «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов, которое стало результатом усилий первого «по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», «отделенным от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов». «В таком случае это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея в признании раскольнической самопровозглашенной [Украинской православной] церкви вызывает беспокойство», — заявил митрополит Серафим.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 17.09.2018
Во Владивостоке проходит митинг против итогов губернаторских выборов
0
28
13:20 17.09.2018
Песков не считает заслуживающими доверия заявления о связи Петрова и Боширова с Минобороны
0
57
13:05 17.09.2018
Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
0
92
13:00 17.09.2018
Ростуризм перешел в ведение Минэкономики
0
89
12:32 17.09.2018
Минобороны РФ определило номер ракеты, которая попала в малайзийский "Боинг"
0
147
12:20 17.09.2018
Журнал Time перешел в другие руки второй раз за год
0
141
12:05 17.09.2018
Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот"
0
143
11:32 17.09.2018
Спор о религии привел к поножовщине в московском метро
0
224
11:20 17.09.2018
Марин Ле Пен отказалась от идеи "увести" Францию из ЕС
0
201
11:05 17.09.2018
Памфилова взяла ситуацию с выборами в Приморье под свой контроль
0
248

Возврат к списку