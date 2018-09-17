Ростуризм перешел в ведение Минэкономики
13:00 17.09.2018 Источник: НГ-Online
Президент России Владимир Путин передал функции регулирования в сфере туризма в веденин Минэкономики. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что в ведение министерства переходит Ростуризм, ранее контролировавшийся Министерством культуры.
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