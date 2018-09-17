Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
13:05 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в понедельник сообщается на сайте президента.
"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997", - говорится в сообщении.
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