Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украиныподписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в понедельник сообщается на сайте президента."Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997", - говорится в сообщении.