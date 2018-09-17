Военные РФ представили аудиозапись, доказывающую причастность Украины к крушению "Боинга"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета, сбившая малайзийский "Боинг", была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась. Об этом сообщил журналистам начальник Главного ракетно- артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант"В архивах Долгопрудненского НИИ исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер ракеты. Дата сборки ракеты - 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена ж/д транспортом в войсковую часть 20/152. Ее действительное наименование - 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав в Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР", - сказал он.Паршин уточнил, что эта часть никогда на территорию РФ не выводилась.

Кроме того, Минобороны РФ представило аудиозапись, доказывающую причастность Украины к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



По словам генерала, разговор украинских военнослужащих на записи происходил в Одесской области в 2016 году во время учений "Рубеж-2016" и был опубликован в украинских СМИ.



"Если так... (синоним слова "собьем" - прим. ТАСС) еще один малайзийский "Боинг", - сказал в беседе один из военнослужащих.