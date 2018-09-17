0
0
94
Новости

Сотрудники ГИБДД больше не смогут снимать номера с автомобилей

Добавить в избранное

14:12 17.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники ГИБДД лишаются права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В августе правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий масштабную реформу техосмотра автомобилей. Основная цель — исключить практику покупки документов о ТО водителями без предоставления машины на проверку. Нарушителей-автовладельцев ждет штраф в 2 тыс. руб.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 17.09.2018
Американский СПГ невыгоден Германии - Handelsblatt
0
65
14:00 17.09.2018
Военные РФ представили аудиозапись, доказывающую причастность Украины к крушению "Боинга"
0
132
13:32 17.09.2018
Во Владивостоке проходит митинг против итогов губернаторских выборов
0
172
13:20 17.09.2018
Песков не считает заслуживающими доверия заявления о связи Петрова и Боширова с Минобороны
0
151
13:05 17.09.2018
Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
0
201
13:00 17.09.2018
Ростуризм перешел в ведение Минэкономики
0
164
12:32 17.09.2018
Минобороны РФ определило номер ракеты, которая попала в малайзийский "Боинг"
0
241
12:20 17.09.2018
Журнал Time перешел в другие руки второй раз за год
0
198
12:05 17.09.2018
Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот"
0
194
12:00 17.09.2018
Митрополит Элладской церкви обвинил патриарха Варфоломея в расколе
0
247

Возврат к списку