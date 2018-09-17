Сотрудники ГИБДД больше не смогут снимать номера с автомобилей
14:12 17.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники ГИБДД лишаются права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В августе правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий масштабную реформу техосмотра автомобилей. Основная цель — исключить практику покупки документов о ТО водителями без предоставления машины на проверку. Нарушителей-автовладельцев ждет штраф в 2 тыс. руб. Коммерсантъ
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