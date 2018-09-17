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Прибыль банковского сектора РФ за 8 месяцев снизилась на 9,6%

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15:00 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль банковского сектора России за январь - август 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,6% и составила 901 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Банка России. При этом прибыль банков за август достигла 124 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в августе 2017 года.

В ЦБ отметили, что на финансовый результат сектора существенно влияли показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 1,2 трлн руб., что на 20,4% превышает показатель января - августа прошлого года.

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