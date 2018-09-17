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Российское жилье за год подорожало на 1,5%

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15:12 17.09.2018 Источник: Lenta.ru

За год к середине 2018 года российское жилье подорожало на полтора процента. По данному показателю Россия заняла 46 место из 57-ми в мировом рейтинге изменения цен на недвижимость (Global House Price Index), составленном компанией Knight Frank. Материалы исследования предоставлены редакции «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

По данным аналитиков, в целом за указанный период совокупный рост цен на жилье во всем мире составил 4,7 процента. Эксперты полагают, что темпы удорожания недвижимости в России сдерживаются фактором снижения реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что также не дает расти цене квадратного метра.

«Что касается московского рынка, то здесь ситуация несколько иная, наблюдается как рост объема предложения, так и увеличение спроса в 2018 году относительно предыдущего года, — отмечается в предоставленных материалах. — Средневзвешенная цена метра в целом по рынку показывает рост — в основном за счет роста строительной готовности объектов».

Мировым лидером по темпам увеличения стоимости жилья является Мальта, где средний ценник за год вырос на 17 процентов. На втором месте — Гонконг с 16 процентами, на третьем — Латвия (14 процентов).

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