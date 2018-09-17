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Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны России"

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16:12 17.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны России». 

Медали могут удостоиться как сотрудники Государственной противопожарной службы, военнослужащие и обычные граждане России, так и иностранцы. Отличительный знак будет носиться на левой стороне груди. Награждение медалью может быть произведено посмертно.  Коммерсантъ

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